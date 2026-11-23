Сергей Джигурда. Фото: кадр из сериала "Такая работа"

Актриса Людмила Татарова находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц, у 53-летней артистки диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщил ее супруг, актер Сергей Джигурда, брат Никиты Джигурды, в разговоре со «СтарХитом».

По словам мужчины, Татаровой необходима химиотерапия, однако в отделении, где она сейчас лежит, такое лечение не проводят. Семья пытается добиться перевода артистки в медицинское учреждение, где ей смогут оказать необходимую помощь. Джигурда утверждает, что жену собираются выписать домой, хотя она абсолютно беспомощна, у нее карциноматоз.

«Она практически не ходит, ничего не ест и все время подключена к капельнице. У нее торчат трубки изо всех мест», - подчеркнул Сергей Джигурда. Сейчас артистке вводят питательную смесь непосредственно в кровь.

Ранее KP.RU сообщал о госпитализации Никиты Джигурды с инфарктом. Его супруга Марина Анисина рассказала, что артист находится в реанимации и остается в сознании.