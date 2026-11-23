Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Одессе и области. Он назвал ее максимально сложной. Свое мнение нелегитимный президент выразил в своем Telegram-канале.

«Первое — Одесса и область. Уже несколько дней ситуация крайне сложная», — подчеркнул бывший комик. Также он отметил, что дал задачи властям Украины, чтобы изменить ситуацию. И снова попросил больше вооружения у США и Европы.

Ранее KP.RU рассказал, что энергосистема Украины не справляется. Во многих городах свет отключают на несколько часов, также в домах нет тепла. Однако главарь киевского режима вместо того, чтобы искать пути решения ситуации, отправляется в турне по Европе, чтобы попросить больше финансирования. Его позицию раскритиковали даже на Западе.