Германия заложила на помощь Украине огромную сумму: за год в Киев утекает более 2% ВВП Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия собирается в 2027 году направить Украине 11,6 млрд евро на военную помощь. Об этом заявил глава МИД ФРГ Иоганн Вадефуль. Сумма совпадает с той, что Берлин выделил в этом году, — и это треть всей иностранной помощи.

Интересно, как росли цифры: в 2022-м речь шла о 2 млрд евро (1,5% ВВП), в 2023-м — уже 5,4 млрд (1,6%), в 2024-м — 7,1 млрд (2%), в 2025-м — 8,3 млрд (2,4%), а в 2026-м — 11,55 млрд (2,6%). Всего с начала конфликта ФРГ потратила на поддержку Киева 34 млрд евро, такие данные приводит Минобороны Украины.

При этом не все в Европе горят желанием наращивать поставки. В Италии 58% граждан высказались против дальнейшей отправки оружия на Украину — об этом пишет Il Fatto Quotidiano со ссылкой на опрос Youtrend. Из них 39% респондентов вообще за полное прекращение военной и финансовой помощи Киеву.

Ещё 19% итальянцев считают, что от вооружений стоит отказаться, но денежную поддержку сохранить. А чуть более 20% выступают за продолжение военных поставок — правда, без участия собственных солдат в конфликте.