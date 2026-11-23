Старшеклассник упал в обморок около Макрона, слушая его речь на заводе Airbus Фото: REUTERS.

Ученик старшей школы потерял сознание рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его выступления на авиастроительном заводе компании Airbus. Инцидент произошел в понедельник, 23 ноября 2026 года, в ходе рабочей поездки главы государства на предприятие в Бланьяке под Тулузой, сообщает BFMTV.

Когда президент обращался к собравшейся в зале аудитории, один из присутствовавших на встрече старшеклассников внезапно упал в обморок. Заметив произошедшее, Эммануэль Макрон прервал свою речь. Пауза в мероприятии продлилась несколько минут, после чего, удостоверившись в стабильном состоянии школьника, французский лидер продолжил обращение.

Визит Эммануэля Макрона в департамент Верхняя Гаронна проходил в рамках экономического саммита Choose France, главной темой которого стало привлечение новых промышленных инвестиций в развитие региона.

Напомним, в этом месяце это уже третий подобный случай. Вечером 11 ноября произошло сразу два инцидента с обмороками у Елисейского дворца. Гвардейцы почетного караула потеряли сознание рядом с французским лидером, когда тот принимал визит президента Словакии Петра Пеллегрини. Второй гвардеец упал в обморок после ухода политиков.