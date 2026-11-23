В России рассказали о результате работы новой системы взыскания долгов Фото: Иван МАКЕЕВ.

За 10 месяцев 2026 года дополнительные поступления в бюджет России благодаря работе с задолженностью граждан и сотрудничеству с Верховным судом составили 60 млрд руб. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам Егорова, взыскание долга ранее занимало 12 месяцев через налоговую службу, суды и судебных приставов, за это время долг увеличивался в 1,5 раза из-за пеней, пошлин и сборов.

Новая система объединяет данные о долгах по ИНН в единый реестр. Также задолженность сразу отображается на «Госуслугах». Отмечается, что россияне могут увидеть сумму и сразу же ее оплатить. Кроме того, они могут оспорить необоснованное списание средств в качестве долга.

Ранее KP.RU рассказал, что россиянам напомнили, когда начисление налогов превратятся в долги. Налогоплательщики должны оплатить счет до 1 декабря 2026 года.