Временный поверенный Эстонии вызван в российский МИД. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Временный поверенный Эстонии в РФ Марек Юхтеги вызван в российский МИД после сообщений Таллина о закрытии границ с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство, заявив о прибытии дипломата в министерство.

«23 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России в связи с решением эстонских властей закрыть пункты пропуска на границе с Россией», - заявили в МИД России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соответствующая инициатива властей Эстонии повлечет за собой самые негативные последствия в экономике и социальной сфере самой республики.

Как писал сайт KP.RU, Захарова сравнила решение Эстонии закрыть КПП на границе с Россией с новым железным занавесом. По её словам, РФ примет ответные политико-дипломатические меры, чтобы обеспечить свои национальные интересы.