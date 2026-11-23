Продюсер Дзюник: У Галкина* появилась другая женщина вместо Пугачёвой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сбежавшая из России Алла Пугачева, по словам продюсера Леонида Дзюника, тяжело переживает изменения в личной жизни своего супруга Максима Галкина*. Дзюник утверждает, что Галкин* нашёл себе новую любовь, ради которой и были все недавние метаморфозы с его телом: подкаченная фигура и новый стиль.

"Насколько я знаю, у Максима* новая любовь. Новая жизнь. Он сейчас стал заниматься активно, качать мышцы, чтобы выглядеть достаточно молодо для новых чувств, для новых ощущений. <...> Я представляю, что у Пугачёвой творится в душе. Я представляю, сколько слёз горьких она глотает в этот момент", - рассказал Дзюник в эфире НТВ.

Сама Пугачёва, тем временем, поправляет здоровье на улицах кипрского Лимасола, и тоже времени зря не теряет. Её сопровождал некий мужчина по имени Крузин. По словам очевидцев, он часто бывает рядом с певицей и помогает ей в повседневных делах, но какие между ними отношения - пока не ясно.

Ранее KP.RU сообщил, что Галкина* ещё летом 2026 года заподозрили в измене Пугачёвой, когда он в весьма фривольном виде тусовался на пляже без неё.

* - внесён в реестр иноагентов в России