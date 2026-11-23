Байрамов: Азербайджан положительно оценил проект новой конституции Армении. Фото: Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

Власти Азербайджана положительно оценили проект новой конституции Армении, в котором, по мнению Баку, отсутствуют территориальные претензии к республике. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни в Баку.

Байрамов отметил, что Азербайджан не намерен комментировать внутренние дела соседней страны. При этом для Баку принципиально важно, чтобы в новом основном законе Армении не было положений, которые азербайджанская сторона рассматривает как территориальные претензии.

По словам министра, опубликованная информация о проекте свидетельствует, что таких положений в документе нет. Он назвал это позитивным развитием событий и добавил, что сроки завершения конституционного процесса зависят от руководства и общества Армении.

Байрамов подчеркнул, что после решения этого вопроса дополнительных препятствий для подписания уже парафированного мирного соглашения между двумя странами не останется.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян представил проект новой конституции для общественного обсуждения.