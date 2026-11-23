Владельцев электросамокатов в России обяжут регистрироваться на «Госуслугах» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В России введут обязательную госрегистрацию электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности через портал «Госуслуги». Об этом рассказал старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД РФ Виктор Стельмах на форуме «Транспортная неделя – 2026». Его слова передают «Ведомости».

Как он уточнил, за данной работой будут тщательно следить сотрудники МВД. Постановка транспорта на учет поможет полиции быстрее находить виновников аварий с участием самокатчиков.

По информации инспектора, работа над системой начнется сразу после утверждения проекта новых правил движения СИМ. Новые меры уже подготовил Минтранс России. После официальной публикации документа специалистам МВД дадут время на разработку и передачу в правительство всех нормативных актов. Они должны будут создать правила за полгода.

Ранее сообщалось, что Минтранс намерен ввести новые дорожные знаки для СИМ. Подробности читайте на сайте KP.RU.