Премьер Японии могла пропустить саммит G7 из-за необычной причины: что с ней случилось Фото: REUTERS.

Премьер Японии Санаэ Такаити могла пропустить экстренный онлайн-саммит G7 2 октября из-за того, что была пьяна после встречи с однопартийцами. Об этом пишет интернет-издание Gendai Business со ссылкой на источники в политических кругах.

Официально отсутствие премьера объяснили техническими неполадками. Однако, по данным издания, накануне Такаити участвовала в застолье с коллегами по партии.

Пока политики разбираются с пропущенным саммитом, японская природа тоже преподносит сюрпризы. Ранее стало известно, что у острова Иото, который также называют Иводзимой, после подводного извержения вулкана появился новый участок суши. Он уже соединился с побережьем.

Вулкан активизировался примерно в 700 метрах от берега Окинахамы в южной части острова. Во время облета специалисты береговой охраны заметили небольшие взрывы и столб дыма высотой до 300 метров.