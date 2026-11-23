Котенок спас хозяев магазина от вооруженного ограбления в Мексике. Фото: Elena Mayorova / Global Look Press Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

В мексиканском городе Пуэбла домашний котенок по кличке Мисифу защитил своих хозяек от вооруженного налетчика, пытавшегося ограбить продуктовый магазин. Видеозапись с камер наблюдения, запечатлевшая произошедшее, широко разошлась в социальных сетях.

Нападение произошло 7 ноября. Как видно на кадрах, злоумышленник в черной толстовке зашел в торговую точку под видом покупателя и сначала изображал интерес к покупке лекарств. Спустя несколько секунд мужчина достал оружие и, угрожая владелице магазина по имени Лидия и ее дочери, потребовал отдать ему всю выручку.

В критический момент дочь хозяйки не растерялась. Она быстро схватила находившегося рядом котенка Мисифу и выставила питомца прямо перед лицом преступника. Испуганный или разозленный зверек мгновенно выпустил когти и принялся яростно бить грабителя лапами. Не ожидавший такого отпора налетчик в панике выбежал из магазина на улицу, так и не сумев забрать деньги.

Накануне стала известна история кошки, которая не могла поверить, что хозяина больше нет. Она лежала на крышке гроба на похоронах и не хотела уходить.