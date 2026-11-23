Танкер Unity передали Индии, российские моряки едут домой Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Арестованный в Индии танкер Unity 23 ноября передали под управление назначенного индийской стороной капитана и его команды. Российские моряки, находившиеся на борту, отправляются домой, сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Калькутте.

Сменившийся экипаж состоит из восьми граждан России и одного гражданина Египта. После схода на берег моряков доставят в аэропорт Бхубанешвар, откуда они вылетят на родину 24 ноября. Ожидается, что домой они прибудут к концу дня 25 ноября.

Напомним, танкер Unity под флагом Камеруна задержали в мае по решению суда индийского штата Орисса из-за долгов судовладельца за топливо и ремонт. На борту находились 23 моряка: 20 россиян, двое египтян и гражданин Казахстана.

Ранее KP.RU сообщал, что первые российские моряки с задержанного в Индии танкера Unity начали возвращаться домой. Родственница одного из членов экипажа рассказала, что дорога оказалась долгой, между пересадками в аэропортах морякам приходилось ждать по пять-шесть часов.