Предписания о добровольном выезде из Польши чаще всего получали выходцы с Украины. Фото: Patrick Pleul/ dpa/ Global Look Press

Около 260 иностранных граждан выдворили с территории Польши за прошедшую неделю, и большинство из них составили украинцы. Официальную статистику по депортациям опубликовала Пограничная стража республики.

«С 16 по 22 ноября почти 260 иностранцев покинули Польшу на основании решении об обязательстве возвращения», – следует из заявления.

Согласно последним данным, предписания о добровольном выезде из страны чаще всего получали выходцы с Украины (79 человек), а также граждане Белоруссии (23) и Молдавии (22). При этом под принудительную депортацию чаще всего попадали все те же украинцы (37 человек), за которыми с большим отрывом следуют граждане Грузии (6) и Узбекистана (4).

Ранее KP.RU писал, что в Польше запустили масштабную волну рейдов для обнаружения мигрантов, которые нелегально проживают в государстве. Тщательнее всего на пограничном пункте проверяют граждан Украины.