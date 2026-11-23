Лукашенко призвал пользоваться опытом Китая в развитии экономики Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко в Минске призвал использовать китайский опыт в развитии экономики, подчеркнув, что "ничего нельзя разрушать" и нужно действовать как в Китае.

"Как мне Си Цзиньпин недавно сказал: Наш успех заключается в том, что мы предыдущий опыт не рушили. Мы его не уничтожали. Мы его совершенствовали, двигались вперед. Да, в какой-то степени, и в большой степени, это соответствует белорусскому курсу развития", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что у России значительно больше возможностей и направлений для действий в этом направлении, а её активное участие в решении глобальных вопросов также является важным ресурсом.

Ранее KP.RU сообщил, что Белоруссии и России не следует дублировать предприятия. Нужно защищать общий рынок Союзного государства и углублять промышленную кооперацию, уверен Лукашенко.