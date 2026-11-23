Рютте заявил, что НАТО не отступит к границам 1997 года Фото: REUTERS.

Генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на предложение Москвы вернуться к обсуждению архитектуры безопасности в Европе — и назвал его неприемлемым. Об этом сообщает The Guardian.

По словам генсека, российские инициативы 2021 года фактически откатывают альянс к ситуации 1997-го и даже к границам 1991-го.

«Мы все абсолютно уверены, что предложения России, выдвинутые в 2021 году, по сути, возвращающие НАТО к ситуации 1997 года, — это шаг назад, к границам 1991 года. И никто в НАТО не считает это хорошей идеей», — уточнил Рютте.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что там, где появляется НАТО, ничего хорошего никогда не происходило. В качестве очевидно негативных причин министр напомнил о вторжении НАТО в Ирак, Югославию, а также «авантюру» в Ливии.