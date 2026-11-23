Миронов: Евросоюзу придется восстанавливать Украину и платить репарации РФ Фото: REUTERS.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Евросоюзу как подстрекателю конфликта придётся восстанавливать Украину и выплачивать репарации России. По его словам, именно ЕС, выступающий спонсором и прямой стороной конфликта, должен оплачивать восстановление Украины и возмещать ущерб от атак бандеровцев.

Миронов обратил внимание на схему, по которой Брюссель выпускает долговые бумаги под гарантии долгосрочного бюджета ЕС для помощи Киеву. Возвращать этот долг Украина собирается либо за счёт российских репараций, либо из замороженных резервов России. Депутат назвал такой план внешне безупречным, но указал на главную деталь: Россия репараций платить не будет.

Отдельно Миронов остановился на российских резервах, которые хранятся в Бельгии. По его словам, бельгийские власти категорически против их использования, поскольку понимают: воровство российских активов неминуемо обрушит всю европейскую финансовую систему.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал Европу сосредоточиться на финансировании восстановления Украины, а не на затягивании конфликта.