RF: цены на оперативную память и SSD обвалятся к середине 2027 года Фото: REUTERS.

Цены на оперативную память стандарта DDR5, твердотельные накопители (SSD) и видеокарты резко упадут к середине 2027 года из-за перенасыщения рынка и снижения спроса со стороны покупателей электроники. Об этом со ссылкой на аналитический отчет южнокорейской финансовой компании BNK Investment & Securities сообщает портал RF.

По оценке экспертов, бум закупок микросхем памяти для систем искусственного интеллекта прошел свой пик, а в цепочках поставок скопились избыточные складские запасы.

В 2026 году на фоне завышенных цен производители ПК и смартфонов были вынуждены сокращать заказы и перекладывать издержки на потребителей, что привело к падению продаж техники. Теперь дистрибьюторам и сборщикам оборудования предстоит распродавать накопленные резервы, что неизбежно толкнет розничные цены вниз в ближайшие 12–18 месяцев.

На фоне предстоящего спада цикла аналитики BNK уже снизили целевую стоимость акций одного из крупнейших мировых производителей памяти SK Hynix на 36,4%, спрогнозировав обвал операционной прибыли компании на 89% к 2028 году.

Накануне падение акций Nvidia, Intel и Oracle сравнили с катастрофой доткомов 2000 года. Одной из основных причин назвали сдувание спекулятивного пузыря вокруг дата-центров и профильного оборудования.