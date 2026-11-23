Фронмайер обвинил власти ФРГ в нехватке денег из-за помощи Украине. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер 23 ноября связал нехватку средств в будущем бюджете ФРГ с помощью Украине. Так он прокомментировал заявление главы фракции ХДС/ХСС Торстена Фрая о дефиците более 25 млрд евро.

По мнению депутата, деньги, которых теперь не хватает немецкому бюджету, правящий Христианско-демократический союз направил Киеву. Фронмайер заявил, что властям придется экономить на собственных гражданах, и назвал такую ситуацию постыдной. Свое мнение он опубликовал в соцсети X.

Ранее Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за отказ снижать налог на электроэнергию. Депутат заявил, что правительство ссылается на нехватку средств для решения внутренних проблем, но продолжает финансировать Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поставки западного оружия Украине одним из препятствий для урегулирования конфликта. По ее словам, военная поддержка Киева отдаляет перспективу мира, несмотря на заявления западных стран о стремлении к урегулированию.