ЕК отказалась от консультаций с Россией по евробезопасности Фото: REUTERS.

Европейская делегация не готова к двусторонним консультациям с Россией и планирует вести переговоры по Украине только в многостороннем формате. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о предложении европейским представителям приехать в Россию, чтобы обозначить свои позиции по обеспечению безопасности в регионе.

«Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать только в таком формате», - сказала Пинью.

По её словам, разговоры об архитектуре евробезопасности могут начаться только после «прекращения огня на Украине» при участии участии стран НАТО и Евросоюза.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия инициирует общение с представителями европейских стран, чтобы понять их готовность способствовать мирным делам.