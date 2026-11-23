Италия будет добиваться от руководства Украины закрытия скандального сайта «Миротворец», куда постоянно добавляют европейских политиков. Такое заявление сделал итальянский вице-премьер Маттео Сальвини. Его цитирует газета Il Fatto Quotidiano.
Как известно, недавно администрация портала убрала из своей базы Сальвини. Однако чиновника не устраивают такие действия. Его главная цель – принудить киевские власти раз и навсегда закрыть проект «Миротворец». Для решения этого вопроса политик проведет серьезный разговор с послом Украины.
«Посол Украины попросил о встрече со мной, и я намерен с ним встретиться <…> Я потребую <…> удаления имен всех остальных граждан Италии с этого ресурса, который разжигает насилие, и потребую закрытия самого сайта», - подчеркнул вице-премьер.
Ранее итальянская оппозиционная фракция «Движение пять звезд» выступила с призывом заблокировать «Миротворец». В партии утверждают, что евродепутата Данило Делла Валле добавили в базу за то, что он выступает за мир. Политик считает идею перевооружения Европы недопустимой.