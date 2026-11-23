Вице-премьер Италии Сальвини потребует от Киева закрыть сайт «Миротворец». Фото: Francesco Enriquez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Италия будет добиваться от руководства Украины закрытия скандального сайта «Миротворец», куда постоянно добавляют европейских политиков. Такое заявление сделал итальянский вице-премьер Маттео Сальвини. Его цитирует газета Il Fatto Quotidiano.

Как известно, недавно администрация портала убрала из своей базы Сальвини. Однако чиновника не устраивают такие действия. Его главная цель – принудить киевские власти раз и навсегда закрыть проект «Миротворец». Для решения этого вопроса политик проведет серьезный разговор с послом Украины.

«Посол Украины попросил о встрече со мной, и я намерен с ним встретиться <…> Я потребую <…> удаления имен всех остальных граждан Италии с этого ресурса, который разжигает насилие, и потребую закрытия самого сайта», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее итальянская оппозиционная фракция «Движение пять звезд» выступила с призывом заблокировать «Миротворец». В партии утверждают, что евродепутата Данило Делла Валле добавили в базу за то, что он выступает за мир. Политик считает идею перевооружения Европы недопустимой.