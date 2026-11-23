Украинцы пытались пересечь границу с Молдавией в «плащах-невидимках» Фото: REUTERS.

Четверо украинцев попытались пересечь границу с Молдавией, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы (ГПСУ).

«Свой маршрут они (нарушители границы — прим. ред.) запланировали заранее и тщательно подготовились к его реализации. Особое внимание было уделено маскировке. С собой дельцы взяли специальные плащи, которые, по их замыслу, должны были сделать их незаметными на местности и для тепловизионных камер», — говорится в сообщении в соцсетях ведомства.

По данным ГПСУ, мужчины были из Днепропетровской, Одесской и Львовской областей.

Ранее KP.RU рассказал, что мужчины на Украине спасаются бегством от ТЦК. Некоторые выбирают нелегкий путь через границу, чтобы спасти себя и сбежать из страны, где власти уничтожают свой народ. Но на границе беглецов уже не ловят, их начали отстреливать.