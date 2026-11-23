Вулкан Килауэа снова начал извергаться на Гавайях, фото: кадр из видео

23 ноября 2026 года в полдень по гавайскому времени на вершине Килауэа началось очередное извержение. Это уже 57-й эпизод извержения лавы в кратере Халемаумау в 2026 году. К 1:30 высота лавового фонтана достигла 200 метров над уровнем земли. На момент публикации извержение всё ещё продолжается.

Согласно сводке Национальной метеорологической службы (WWA), шлейф от извержения поднимается на высоту пяти километров над уровнем моря, и всего в трёх километрах от ближайших жилых домов. Датчики, установленные у жерл вулкана, показывают слабый северо-восточный ветер. Это означает, что вулканические выбросы могут распространяться на юго-запад от кратера Халема'умау.

Вулкан Килауэа извергается на Гавайях На Гавайях извергается вулкан Килауэа. Лава течёт из двух жерл сразу. Учёные повысили уровень опасности, поскольку в ближайшие дни вероятен новый раунд мощных фонтанов. В прошлый раз 5 ноября извержение длилось шесть часов и подняло лаву на 200 метров в воздух

Все извержения и потоки лавы происходят в кратере Халемаумау на территории Национального парка «Гавайские вулканы». Наиболее интенсивное осаждение тефры происходит в радиусе пяти километров от жерл, тогда как более легкий пепел может подниматься на значительную высоту.

Ранее KP.RU сообщил, что в августе высота фонтанов лавы Килауэа едва достигала 150 метров, что говорит о росте мощности извержений вулкана.