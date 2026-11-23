Таджикистан сообщил ООН, что выходит из юрисдикции МУС Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ.

Таджикистан официально объявил о своём выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Решение вступит в силу спустя год после получения уведомления, то есть 20 ноября 2027 года.

Таджикистан стал членом Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в 1998 году и официально подтвердил своё участие в 2000-м. Согласно статуту, любое государство-участник может выйти из него, направив письменное уведомление генеральному секретарю ООН. Выход вступает в силу через год после получения уведомления, если в нём не указан иной срок.

Напомним, что в Службе внешних связей ЕС заявили, что Таджикистан "не выполнил свои обязательства по Статуту МУС", когда Владимир Путин, президент России, посетил Душанбе с государственным визитом в октябре 2025 года. Согласно абсурдным бумагам МУС, Душанбе должен был "арестовать" российского лидера.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин осудили злоупотребления МУС в декларации о мире, принятой 19 ноября в Шэньчжэне. Документ подчеркивает важность принципа согласия государств и соблюдения иммунитетов официальных лиц.