Масленников сообщил, что Брюссель уже вложил в Украину почти 238 миллиардов евро для поддержания конфликта. Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Евросоюз фактически уже стал вторым НАТО, делая все ради спасения власти Владимира Зеленского. Такое мнение выразил глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников на конференции «Россия в период кризиса европейской безопасности»

«Евросоюз, некогда считавшийся передовым экономическим проектом, стремительно превращается в агрессивный, милитаризирующийся блок… Евросоюз, как и НАТО, поддерживает киевский режим… делается все возможное для удержания режима Зеленского на плаву», – сказал дипломат.

По его подсчетам, Брюссель уже вложил в Украину почти 238 миллиардов евро. Причем 100 миллиардов из них ушли напрямую на закупки оружия. Как отметил Масленников, западные страны снабжают Киев разведданными и тренируют солдат, фактически ведя чужими руками войну против России.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об антироссийском курсе Евросоюза. В частности, речь зашла об отказе газа из России. Как она заявила, Брюссель явно занимается садомазохизмом, поскольку от этого решения страдают многие жители Европы.