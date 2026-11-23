В правительстве рассказали, как меры ФАС заставили цены на топливо пойти вниз Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 76 дел по фактам нарушений на рынке нефтепродуктов и выдала 125 предупреждений, 99 из которых уже выполнены. Принятые ведомством меры способствовали локальному удешевлению горючего. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам профильного совещания о ситуации на топливном рынке.

Как отмечается в официальном материале кабмина, антимонопольное ведомство продолжает системную работу по выявлению и пресечению злоупотреблений со стороны участников топливного рынка.

«ФАС отметила, что продолжается активная работа по пресечению нарушений в области антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов», — говорится в сообщении кабинета министров.

Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что российские власти проанализируют логистику топлива для выявления и устранения ограничений в поставках. Он отметил, что работа по соглашениям между регионами и заправочными станциями для стабилизации цен завершена.