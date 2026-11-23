«Случилось немыслимое»: в Молдавии в очередной раз наплевали на память о жертвах Второй мировой войны Фото: REUTERS.

Руководство университета имени А. Руссо в Бельцах запретило показ студентам фильма о Холокосте. Об этом сообщил депутат муниципального совета города Геннадий Форманюк. Он подчеркнул, что партнерами проекта были посольства из Германии и Израиля. Депутат говорит, что произошел по-настоящему вопиющий случай, в республике снова наплевали на память о жертвах Второй мировой войны.

«На днях в Бельцах произошел вопиющий случай: администрация одного из учебных заведений запретила публичный показ фильма, посвященного жертвам Холокоста в Бессарабии», — резюмировал Форманюк в своих социальных сетях.

Он говорит, что власти региона вначале озвучивали разные причины своего решения, а потом просто отменили показ, не объясняя ничего. Депутат напомнил, что до войны в Бельцах было не менее половины еврейского населения, почти все пострадали от трагедии.

Ранее KP.RU рассказал, что власти Молдавии не настроены выслушивать мнение народа по многим вопросам, включая объединение с Румынией. В этом случае республика может потерять сразу несколько регионов.