Захарова сообщила о безукоризненном приеме российской делегации в Китае. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Русский дозор Бута и Гамова» на Радио «Комсомольская правда» поделилась подробностями работы российской делегации в китайском Шэньчжэне, отметив исключительно теплый и гостеприимный прием со стороны принимающей стороны, передает KP.RU.

Захарова уточнила, что команда во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибыла в Шэньчжэнь из филиппинской Манилы, где проходил Восточноазиатский саммит. В Китае глава внешнеполитического ведомства присоединился к основной делегации под руководством президента России Владимира Путина для участия в мероприятиях в рамках председательства КНР в АТЭС, двусторонних переговорах, а также трехсторонней встрече с лидерами США и Китая, которую Захарова назвала «феерической».

Представитель МИД России отметила высокий уровень организации саммита и открытость местных жителей.

«Я рассказывала о безукоризненном приеме, который был оказан нашей делегации, нашим гражданам и всем, кто приехал. Приехали не только официальные лица, приехали представители бизнеса, различных неправительственных организаций, журналисты в колоссальном количестве. И всех их с огромной радостью, очень доброжелательно, даже добродушно встречала китайская аудитория», — подчеркнула она.

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань лично встретили Владимира Путина на приеме в честь участников АТЭС. Лидеры двух государств поприветствовали друг друга крепким дружеским рукопожатием.