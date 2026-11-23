Важно ложиться и вставать примерно в одно и то же время даже в выходные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Людям, страдающим бессонницей, не стоит пытаться любой ценой заставить себя уснуть или компенсировать недостаток ночного отдыха дневным сном. Такие привычки могут мешать восстановлению нормального режима. Врач Ольга Быстрова рассказала, как справиться с проблемами со сном. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Рекомендуется временно ограничить количество часов сна, чтобы накопить сонливость. С дневным сном при бессоннице лучше не связываться вообще», – посоветовала эксперт.

По словам Быстровой, один из основных методов борьбы с бессонницей – когнитивно-поведенческая терапия (КПТ-Б). Она помогает изменить привычки и реакции, которые мешают засыпанию. Например, если человек не может уснуть в течение 15-20 минут, ему лучше ненадолго встать с кровати, перейти в другую комнату и заняться спокойным делом при тусклом освещении.

Также важно ложиться и вставать примерно в одно и то же время даже в выходные. Перед сном рекомендуется избегать интенсивных физических и умственных нагрузок, не пить кофе за шесть-восемь часов до отбоя и заканчивать прием пищи за два-три часа до сна. В спальне желательно обеспечить тишину и темноту.

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