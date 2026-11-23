Мария Захарова: Евросоюзу нечем заинтересовать Россию, Китай и США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Евросоюзу нечем заинтересовать Россию, Китай и США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ в эфире программы «Русский дозор Бута и Гамова» на Радио «Комсомольская правда», слова которой приводит KP.RU.

Захаровой задали вопрос, считается ли унижением для Европы тот факт, что она практически не упоминалась во время встреч на полях саммита АТЭС в Китае.

«По какой-то непонятной причине Европейский Союз сам себя определил в качестве главного по Европе. На каком основании? Почему? А что у них за достижения?», - задалась вопросом дипломат.

Захарова напомнила, что именно Россия спасла европейские страны от нацизма и фашизма, а в ЕС это забывают.

По её словам, сегодняшние достижения Европы являются антидостижениями, так как страны отказались от российских энергоресурсов и покупают их намного дороже. Захарова отметила, что это привело к колоссальному экономическому коллапсу.

«Какие такие достижения Европейского Союза на сегодняшний день могли бы стать предметом интереса у трех держав, таких как Россия, Китай, США? Просто неинтересно. О чем говорить?», - добавила она.

Ранее сайт KP.RU писал, что саммит АТЭС и трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая показали, что многополярный мир уже существует.