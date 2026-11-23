NRC: народ Украины пребывает в глубоком расколе из-за действий ТЦК. Фото: IMAGO/Andreas Stroh/www.imago-images.de/Global Look Press

Жесткая мобилизация расколола украинское общество. В стране все больше нарастает число граждан, осуждающих работу сотрудников ТЦК. Об этом информирует нидерландская газета NRC.

По наблюдениям журналистов, из-за больших потерь на передовой ВСУ сталкиваются с острой нехваткой людей. Однако методы призыва вызывают у жителей ярость. Многие украинцы жалуются на «бусификацию», когда мужчин силой заталкивают в микроавтобусы прямо на улицах и без подготовки везут в зону боев. Более платежеспособные граждане могут откупиться от службы, остальным же приходится очень несладко.

Масштабы беспредела подтверждает и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, отмечается в статье. Только за начало текущего года он получил более шести тысяч жалоб на работу военкоматов. По его оценке, система переживает глубокий кризис: из-за коррупции здоровые мужчины остаются дома, а повестки массово вручают пожилым и тяжелобольным людям.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский «отмазал» своего друга от мобилизации. Как оказалось, соучредителя «95-го квартала» освободили из ТЦК спустя день после звонка главаря киевского режима.