Захарова заявила о необходимости реформирования ООН. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Русский дозор Бута и Гамова» на Радио «Комсомольская правда» заявила о необходимости проведения глобальной реформы и «ремонта» ООН. По ее словам, отдельные государства пытаются подчинить работу международной структуры собственным интересам, используя ее не по назначению, передает KP.RU.

Захарова назвала ключевым элементом преобразований реформу Совбеза ООН. Она отметила, что после деколонизации XX века десятки суверенных государств Африки и Азии значительно нарастили свой потенциал, поэтому должны получить справедливое представительство в главных органах всемирной организации.

«Нужны реформа и ремонт той структуры, которая была уникальным механизмом и создавалась по итогам Второй мировой войны для предотвращения Третьей мировой войны, которую в неумелых, грубых, а порой просто агрессивных ручищах многие начали использовать не по назначению», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства, добавив, что комплексной настройки требуют и другие институты системы ООН.

Напомним, на саммите в Шэньчжэне Россия, Китай и США выразили готовность к реформированию ООН для повышения ее эффективности и укрепления сотрудничества в решении глобальных проблем.