Эстонские власти хотят закрыть все автомобильные и пешеходные пункты пропуска на границе с РФ. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

В сети активно протестуют против полного закрытия сухопутной границы между Эстонией и Россией, которое запланировано на 1 декабря. Массовый сбор подписей происходит на специальных онлайн-платформах. Данная информация следует из одного такого портала Change.org.

«Обеспечение безопасности границ не должно превратиться в коллективное наказание простых людей, а защита границ не должна означать отказ от человеческого достоинства, принципа соразмерности или верховенства права», – сказано в обращении.

Авторы англоязычной петиции призывают власти стран Балтии и руководство Евросоюза отказаться от жестких запретов, сохранив наземное сообщение открытым и безопасным для граждан.

Напомним, что эстонский кабмин планирует закрыть все автомобильные и пешеходные пункты пропуска на границе с Россией. Меры хотят ввести уже с 1 декабря.