Временному поверенному Эстонии заявлен протест после решения закрыть границу. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Временному поверенному Эстонии в РФ Мареку Юхтеги заявлен протест в МИД России в связи с решением Таллина закрыть границу. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

"Заявлен решительный протест в связи с голословным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином и решением эстонского правительства в этой связи закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря сего года", - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД отметили, что Эстония пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соответствующая инициатива властей Эстонии повлечет за собой самые негативные последствия в экономике и социальной сфере самой республики.