Марк Рютте, генсек НАТО Фото: REUTERS.

Генсек НАТО Марк Рютте на выступлении в Берлине перепутал КНДР с Южной Кореей, говоря о партнерах альянса. Его слова вызвали смех публики.

«У нас есть сотрудничество с Австралией, Новой Зеландией, Северной… нет, не Северной… Южной, Южной Кореей», — заявил Рютте во время своего выступления с трибуны.

Напомним, альянс НАТО активно укрепляет связи с четырьмя странами Индо-Тихоокеанского региона: Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей. При этом для НАТО Северная Корея является государством-агрессором без видимых на то причин.

Также альянс считает и Россию своим главным противником. Несмотря на то, что Москва говорит, что никогда никому не угрожала. А вот страны-члены альянса постоянно утверждают, что готовятся к большой войне, отрабатывая тактические приемы на границах государств, которые не входят в альянс.