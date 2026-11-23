Захарова: для Москвы в ситуации со Starlink важны дела Маска, а не его заявления. Фото: МИД

В вопросе работы спутниковой связи Starlink для Москвы определяющее значение имеют конкретные действия американского предпринимателя Илона Маска, а не его публичные заявления. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала в эфире программы «Русский дозор Бута и Гамова» на Радио «Комсомольская правда», передает KP.RU.

Комментируя недавнюю критику бизнесмена в адрес стран Евросоюза, дипломат подчеркнула, что риторика сама по себе не меняет положение дел, если система спутниковой связи по-прежнему остается доступной для украинских властей. По ее словам, российская сторона оценивает ситуацию исключительно по практическим результатам и реальным шагам.

«Я не знаю и не хочу даже знать, с чем связаны те или иные заявления. Я хочу знать, с чем связаны те или иные шаги и конкретные действия. Не мы сказали, но нам бы это хорошо было повторять: по плодам узнаете их. Мы видим дела. Это и надо комментировать. Работает, имеет доступ киевский режим? Вот это важно. И это мы будем комментировать, что и делаем», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, Маск раскритиковал Киев за использование Starlink в военных целях, заявив, что сеть не должна стать частью конфликта.