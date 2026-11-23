Друг Усольцева Дегтярев обнаружил на месте исчезновения семьи бутылки и нож. Фото: соцсети

Друг пропавшего Сергея Усольцева Валентин Дегтерев заявил, что обнаружил на видеозаписи поисковых работ в Красноярском крае две бутылки из-под алкоголя и нож. Предметы, по его словам, попали в кадр 2 октября 2025 года, когда поисковый отряд «Торгашинский» обследовал район станции Буратино, пишет StarHit.

Дегтерев считает, что находки могут быть связаны с исчезновением семьи. Он напомнил, что, по его сведениям, перед походом Сергей Усольцев купил нож и две небольшие бутылки алкоголя в магазине при въезде в поселок Кутурчин. Мужчина предположил, что одна емкость могла быть пустой, а другая — недопитой.

На основании этих предметов Дегтерев выдвинул версию, что Сергей мог убить жену Ирину и дочь Арину, а затем выпить алкоголь. Он также не исключил, что сам Усольцев погиб неподалеку. Однако никаких доказательств этой версии на данный момент нет, принадлежность бутылок и ножа пропавшей семье не установлена.

Ранее следователи заявили, что продолжают расследование исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Правоохранители работают со свидетелями, анализируют новые данные и проводят необходимые следственные действия.