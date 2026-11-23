Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп одобрил решение Nvidia вернуть Дженсена Хуанга на работу. Об этом он написал в своей социальной сети.

Президент подчеркнул, что возвращение Хуанга не несёт угрозы национальной безопасности США. Напомним, Хуанга уволили с должности генерального директора компании Nvidia из-за подозрения в связи с китайской шпионкой. Однако позже обвинения не подтвердились.

До этого Трамп высказывался по поводу связи Хуанга с женщиной-шпионкой. Президент США отметил, что не слышал доказательств отношений Хуанга с той, кто могла бы работать на китайскую разведку.

Ранее KP.RU рассказал, что в ходе проведения следствия выяснилось, что Хуанг был замечен в жестоком обращении к своим сотрудникам. Издевательства над подчиненными стали для него рутиной.