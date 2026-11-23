Захарова: Запад мешает допуску спортсменов РФ, боясь краха мифа об изоляции Фото: Иван МАКЕЕВ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в эфире программы "Русский дозор Бута и Гамова" на Радио "Комсомольская правда", дала жёсткий комментарий на тему запрета Прибалтики и других стран ЕС на въезд российских спортсменов на соревнования. Она связала это с неонацизмом и страхом показать, что никакой "изоляции России" не вышло, сообщает KP.RU.

"Это неонацизм. Запомните, это неонацизм. Ладно бы, его не было, но решение уже есть не просто о допуске, а о возвращении к нормальности олимпийского движения <...>. Посмотрите, выползают эти, простите меня, но я уже скажу это слово, западные политические опарыши, которые начинают своими склизкими тельцами гадить спортсменам и придумывать очередные какие-то сети, паутины. Буквально исповедуя такую паразитическую логику, ставить палки в колеса мировому спорту на национальной почве, по национальному признаку", - заявила дипломат.

Захарова отметила, что есть и другая причина - страх перед российскими спортсменами. Ведь если представители РФ снова окажутся на международных состязаниях, и снова начнут завоёвывать золотые медали, это покажет, насколько абсурдна и несостоятельна была политика Евросоюза последних пяти лет.

"Против нас ощерилась вся эта самая натовская гадина. Против нас выступают их какие-то эти голливудские звездули, формируя общественное мнение. А приезжают наши спортсмены, которых столько не допускали, столько третировали... Россию как бы отменили, что нас никогда как бы не будет, это же они говорили про изоляцию, и от их изоляции вроде как и следа, что ли, не осталось?" - отметила Захарова.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин назвал недопуск российских спортсменов нарушением спортивного права.