Дженсен Хуанг восстановился в должности генерального директора NVIDIA Фото: REUTERS.

Совет директоров NVIDIA принял единогласное решение немедленно вернуть обратно в компанию Дженсена Хуанга. Бизнесмен восстановился сразу в двух должностях - президента и генерального директора IT-гиганта. Данная информация следует из официального сообщения NVIDIA.

Как говорится в заявлении, Хуанг также вновь включен в состав правления. Изменения вступили в силу 23 ноября.

Перед возвращением руководителя в кресло главы гиганта члены совета директоров провели серию закрытых консультаций с Вашингтоном. Власти Штатов убедили совет, что Хуанг не представляет какой-либо угрозы для корпорации и государства в целом.

На эту новость сразу же отреагировал глава Белого дома Дональд Трамп. Политик подтвердил, что американское правительство провело беседу с участниками совета NVIDIA. Он поддержал Дженсена Хуанга и заверил, что тот не опасен.

Напомним, что 12 ноября Хуанг со скандалом покинул свой пост после громких публикаций о его личной жизни. Спецслужбы США заподозрили его возлюбленную в работе на китайскую разведку.