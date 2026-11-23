Захарова: Россия и Китай исповедуют ответственный подход в международных делах Фото: Евгения ГУСЕВА.

Россия и Китай исповедуют ответственный подход в международных делах и продвигают свои национальные интересы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Русский дозор Бута и Гамова» на Радио «Комсомольская правда», слова которой приводит KP.RU.

По словам Захаровой, Россия и Китай, как две цивилизации, играют стабилизирующую роль и никого не уничижают.

«Мы реалистично смотрим на вещи, в том числе исходя из той политической системы, которую мы видим на Западе, в частности, в США. Кто был бы против сказать, что еще это - та самая политическая сила, которая тоже может гарантировать и так далее? Но даже за последний год, я думаю, что многое прояснилось и проявилось», - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что все конструктивные шаги приветствуются и Россией, и Китаем. А все договоренности разделяются и поддерживаются.

Ранее дипломат, комментируя тот факт, что Европа практически не упоминалась во время встреч на полях саммита АТЭС, заявила, что странам ЕС нечем заинтересовать Россию, Китай и США.