Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили железнодорожный локомотив, задействованный в перевозке вооружения ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что локомотив с перевозками был поражен у Мерефы Харьковской области.
Кроме того, в акватории Черного моря восточнее Одессы нанесено поражение сухогрузу, доставлявшего грузы двойного назначения для обеспечения украинских войск.
Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска ударили по электроподстанции в Днепропетровске. Она питала предприятия ВПК Украины.