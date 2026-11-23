ВС РФ поразили локомотив в Харьковской области, перевозивший вооружения ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили железнодорожный локомотив, задействованный в перевозке вооружения ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что локомотив с перевозками был поражен у Мерефы Харьковской области.

Кроме того, в акватории Черного моря восточнее Одессы нанесено поражение сухогрузу, доставлявшего грузы двойного назначения для обеспечения украинских войск.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска ударили по электроподстанции в Днепропетровске. Она питала предприятия ВПК Украины.