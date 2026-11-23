ВС РФ поразили сухогруз с военным снабжением для Украины в Чёрном море Фото: REUTERS.

Российские войска успешно поразили очередное судно, которое направлялось в морской порт Одесса, чтобы выгрузить там новую партию военного снабжения для украинских нацистов. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, сухогруз с "товарами двойного назначения" был поражён в акватории Чёрного моря.

"В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ", - сообщили в пресс-службе МО.

Напомним, что удары по кораблям и портам Украины - большая ответная программа России, призванная покарать украинских террористов за массированные обстрелы кораблей (в том числе западных), которые шли в российские порты.

Ранее KP.RU сообщил, что российские войска поразили сухогруз в Черном море юго-западнее Николаева, перевозивший грузы двойного назначения для ВСУ. Подобные удары совершаются ежедневно, в рамках морской блокады режима Зеленского.

KP.RU следит за развитием событий