В России хотят зарегистрировать товарный знак «ГТА 6» для службы знакомств. Фото: Vardanyan Karen/Shutterstock/Fotodom

Заявку на регистрацию товарного знака «ГТА 6» для создания службы знакомств подал в Роспатент PR-специалист Роман Масленников, выяснил сайт KP.RU с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Документы поступили в ведомство 19 ноября.

Речь идет о названии популярной игровой серии Grand Theft Auto. Масленников и прежде предпринимал попытки зарегистрировать необычные обозначения: среди них — «Могнуть и точка», «Kanye West» и «Дух Анкориджа».

Громкий релиз Grand Theft Auto VI состоялся 19 ноября 2026 года. Игра от студии Rockstar Games стала восьмой основной частью франшизы, первая часть которой вышла в 1997 году. Серия начиналась с двухмерных проектов с видом сверху, а после выхода Grand Theft Auto III в 2001 году перешла к трехмерному открытому миру.

Ранее KP.RU сообщал о сбоях в работе PlayStation Network накануне релиза GTA VI. Пользователи жаловались на проблемы с подключением к серверам, авторизацией и загрузкой игр.