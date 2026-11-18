Сервис PlayStation Network не работает на фоне выхода GTA VIREUTERS. Фото: Vardanyan Karen/Shutterstock/Fotodom

Россияне массово пожаловались на то, что PlayStation Network не работал в среду, 18 ноября 2026 года. Об этом свидетельствуют данные портала Detector404, который отслеживает сбои в Интернете.

Геймеры из разных регионов страны жалуются на проблемы с подключением к серверам, входом в аккаунты, загрузкой игр и обновлений. Пользователи PlayStation Network стали чаще сообщать о неполадках в работе сервиса на фоне приближения выхода Grand Theft Auto VI.

Ранее KP.RU сообщал, что премьера Grand Theft Auto VI (GTA VI) назначена на 19 ноября 2026 года — игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это продолжение серии, выхода которого поклонники ждали 13 лет. Действие новой части развернется в вымышленном штате Леонида и современном Вайс-Сити.

Также KP.RU писал, что аферисты используют ажиотаж вокруг выхода GTA VI, предлагая геймерам досрочно установить игру. Вместо обещанной версии пользователи рискуют получить вредоносные программы, которые могут похитить пароли и банковские данные.