Ле Пен: обвинения лидеров ЕС в адрес Путина смехотворны и не несут пользы Фото: REUTERS.

Голословные нападки европейских лидеров на президента России Владимира Путина выглядят нелепо и только мешают мирному процессу на Украине. Такие действия не несут никакой пользы. С соответствующим заявлением выступила кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью изданию India Global Review.

В ходе беседы она решила прокомментировать жесткую риторику Брюсселя в адрес Москвы. По ее мнению, в рамках разрешения украинского конфликта это глупое занятие.

«Огульные заявления на самом деле смехотворны и противоречат стремлению к миру», – подчеркнула французский политик.

Для завершения боевых действий депутат призвала созвать масштабную мирную конференцию. По убеждению Ле Пен, взаимные оскорбления между лидерами стран заводят ситуацию в тупик и не позволяют найти реальный выход из противостояния.

Тем временем руководство Еврокомиссии продолжает придерживаться антироссийского курса. Недавно представитель органа Паула Пинью заявила, что Европа не желает вести двусторонний диалог с Россией о глобальной безопасности.