HR-эксперт Лоикова: в России растет спрос на бабушек и дедушек на час Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России набирают популярность услуги «бабушек и дедушек на час». Родители нанимают людей старшего возраста, чтобы те забирали детей из детского сада или школы либо присматривали за ними в течение определенного времени. Об этом в пресс-центре НСН рассказала HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.

По словам специалиста, российские компании также готовы трудоустраивать соискателей пенсионного возраста. Особенно востребованы такие работники в торговле, клиентском сервисе, транспорте, логистике, производстве и образовании.

Кроме того, работодатели заинтересованы в опытных репетиторах, бухгалтерах, финансовых специалистах, консультантах и сотрудниках удаленной поддержки. Пенсионеров также привлекают к работе в сфере бытовых услуг, отметила Лоикова.

Ранее KP.RU писал о самых выгодных направлениях для подработки пенсионеров. В их число входят бытовые услуги, пищевая промышленность и пассажирские перевозки. В сфере бытовых услуг среднее вознаграждение достигает 8 693 рублей за смену.