Россиянам назвали самые выгодные варианты подработок для пенсионеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российским пенсионерам назвали самые выгодные варианты подработок. Это сфера услуг, пищевая промышленность и перевозки, пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование «Авито Подработки» и «Авито Услуги».

«Среди предложений для пенсионеров лидером стала сфера бытовых и персональных услуг, где среднее предлагаемое вознаграждение составило 8 693 рубля за смену. Второе место заняла пищевая промышленность - 7 209 рублей за смену. Замыкает тройку лидеров сфера такси и пассажирских перевозок: пенсионерам здесь предлагали в среднем 7 155 рублей за смену», - сказано в публикации.

Речь идёт об информации за январь-октябрь 2026 года.

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