Захарова: западные элиты пытаются взять реванш из-за страха перед «новой Ялтой» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Западные элиты пытаются взять реванш из-за страха перед «новой Ялтой». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Русский дозор Бута и Гамова» на Радио «Комсомольская правда», слова которой приводит KP.RU.

Дипломат отметила, что позиция Европейского Союза, а также их режимов заточена буквально на приводном ремне у ультралиберальной мировой сущности, проявляющейся в разных ипостасях в США.

Захарова считает, что власти стран ЕС проповедуют империализм и колониализм, а также сегрегируют людей по различным принципам, называя себя исключительными. При этом остальных они пытаются заклеймить.

«Это то, что называется ростом или поднимающим голову неонацизмом. У них этот движок, эти силы, конечно же, сейчас пытаются взять реванш. Эти силы пришли в ужас, как они сказали, от «новой Ялты», - сказала Захарова.

Ранее сайт KP.RU писал, что саммит АТЭС и трехсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина показали, что многополярный мир уже существует.