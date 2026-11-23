Александр Бастрыкин Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил представление в ВККС о возбуждении дела против судьи из Тывы Чойган Чымбал-оол за вынесение неправосудных решений. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председателем СК России в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского районного суда Республики Тыва Чойган Чымбал-оол за вынесение судьей заведомо неправосудного решения и иных судебных актов (три эпизода — ч. 1 ст. 305 УК РФ)», — отмечается в сообщении от СК.

В материалах дела указывается, что Чымбал-оол не назначила судебные заседания на 30 ноября 2023 года. В декабре 2023 года она без заседаний прекратила принудительное лечение. Также она удовлетворила иск о долге и признала бездействие органов местного самоуправления в обеспечении места в детском саду для ребенка.

Ранее KP.RU рассказал, что ВС России согласился возбудить уголовное дело против судьи из Сочи. Она обвиняется во взятке на 50 млн рублей. Следствие считает, что судья смягчил приговор за денежное вознаграждение.