Регистрация СИМ позволит идентифицировать нарушителей по государственным номерам. Фото: Андрей АБРАМОВ.

В России планируют обязать владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) регистрироваться на портале «Госуслуги». Эта мера должна помочь устанавливать личности нарушителей и виновников аварий. Автоэксперт Петр Баканов заявил, что одной регистрации недостаточно для снижения числа ДТП. Об этом пишет «Ридус».

«Нужно развивать инфраструктуру для такого транспорта. Одного кнута не хватит, нужен пряник по аналогии с установкой множества камер на дороге. От такой меры аварийность снизилась, но до определенного предела. Просто жестких мер недостаточно. Например, надо увеличивать количество велопешеходных дорожек», – пояснил Баканов.

Регистрация СИМ позволит идентифицировать нарушителей по государственным номерам и привлечь их к ответственности. Такая система поможет установить возрастные ограничения. Баканов также считает необходимым увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

При этом вводить водительские права для пользователей электросамокатов автоэксперт считает излишне строгой мерой. По его мнению, для снижения аварийности важно не только ужесточать контроль, но и создавать удобные условия для передвижения на СИМ.

Ранее сообщалось, что в России предложили ограничить движение электросамокатов вблизи школ, поликлиник и других социальных учреждений.